У Ізраїлі - гостра нестача анестезіологів

Як показало нещодавно проведене дослідження, лише половина госпіталів здатна забезпечити присутність анестезіолога в пологовому відділенні 24 години на добу. Причина у гострій нестачі анестезіологів, яка на сьогодні спостерігається практично у всіх великих лікарнях Ізраїлю.

Згідно з результатами опитування, проведеного в 2007 році, приблизно половина (50,2%) жінок в Ізраїлі використовують при нормальних (вагінальних) пологах епідуральну анестезію. Це досить багато, в порівнянні з іншими західними країнами.

Відмовляються від знеболювання при пологах послідовники різних релігійних течій і "природного" способу життя. Переважна більшість мешканок Ізраїлю все ж таки воліє отримувати знеболююче в тому чи іншому вигляді, але ж ось тут починається проблема.

Для введення епідуральної анестезії необхідний лікар-анестезіолог. Але, як показало дослідження, лише в 11 з 25 лікарень даний фахівець присутній у пологовому відділенні 24 години на добу. 3 лікарні надають анестезіолога лише в денні години (а тим, кому закортіло народжувати вночі доведеться потерпіти). У 11 ізраїльських лікарнях у пологовому віділенні немає свого анестезіолога, і з породіллями працюють анестезіологи з хірургічного відділення (у яких не завжди є можливість швидко прийти на допомогу роділлі).

При цьому варто відзначити, що анестезіолог в пологовому відділенні потрібний не тільки для введення епідурала, але й для проведення операцій кесарева розтину, часом термінових, а також для консультацій жінок з вагітністю підвищеного ризику.

Епідуральна анестезія - один з методів регіонарної анестезії, при якому лікарські препарати вводяться в епідуральний простір хребта через катетер. Ін`єкція призводить до втрати больової чутливості, втрати загальної чутливості або до розслаблення м`язів.

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