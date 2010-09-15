Британські вчені винайшли надшвидкий тест для туберкульозу
14:35, 15 вересня 2010Зарубіжні новини
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Усі штами - за годину
Британські вчені повідомили про розробку нового ультрачутливого тесту для виявлення туберкульозу, за допомогою якого захворювання можна діагностувати значно швидше, ніж раніше.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, від туберкульозу помирає майже 2 мільйони осіб на рік. Негайна діагностика вкрай важлива, оскільки хвороба швидко поширюється.
Вчені британського агентства захисту здоров`я заявляють, що новий тест може виявити всі штами туберкульозу за годину, тобто в півтора рази швидше в порівнянні з найефективнішими на сьогодні альтернативними методами.
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