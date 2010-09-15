Британські вчені винайшли надшвидкий тест для туберкульозу

Британські вчені повідомили про розробку нового ультрачутливого тесту для виявлення туберкульозу, за допомогою якого захворювання можна діагностувати значно швидше, ніж раніше.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, від туберкульозу помирає майже 2 мільйони осіб на рік. Негайна діагностика вкрай важлива, оскільки хвороба швидко поширюється.

Вчені британського агентства захисту здоров`я заявляють, що новий тест може виявити всі штами туберкульозу за годину, тобто в півтора рази швидше в порівнянні з найефективнішими на сьогодні альтернативними методами.

www.bbc.co.uk