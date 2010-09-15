Прорив у лікуванні раку

Вчені заявляють, що вони вийшли на фінішну пряму у вивченні утворення ракових хвороб. На даний момент розробляються спеціальні ліки на підставі генетичних даних пацієнта і, як результат, ефективно взаємодіють з різними видами пухлин, пише Telegraph.

Останні дослідження дають надію на те, що в найближчому майбутньому стане можливим виробляти ліки індивідуально, під замовлення. Подібний підхід допоможе значно зменшити пухлину у кожної окремої людини і зупинити її ріст.

Протягом багатьох років вчені збирали розрізнені дані генетичної інформації в рамках проекту з вивчення людського геному. Так, в процесі досліджень, вчені з Каліфорнії розробили препарат, який блокує особливий вид мутації клітин B-RAF, що викликають злоякісну меланому. У 24 з 32 пацієнтів цього найнебезпечнішого виду ракового захворювання пухлина скоротилася на 30% після прийому препарату.

На даний момент препарат не випускається на ринок, позаяк поки що викликає багато побічних ефектів.

Проте, справжнім проривом вважається той факт, що дослідники знайшли метод створення подібних ліків. Вчені сподіваються, що в найближчому майбутньому стане можливим лікувати будь-які види раку.

reporter-ua.com