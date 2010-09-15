Швеція заснувала "Національний день хламідії"

Шведський Інститут вивчення інфекційних хвороб оголосив 13 вересня "Національним днем хламідіозу", повідомляє The Local.

За словами представників організації, це допоможе привернути увагу населення до цього захворювання.

Згідно зі статистикою, захворюваність на хламідіоз у країні як і раніше залишається на високому рівні: кожну годину хламідії потрапляють в організм чотирьох людей в Швеції.

"День хламідіозу" припускає залучення якомога більшої кількості громадян до здачі аналізів на наявність інфекції нарівні з перевіркою на інші захворювання, що передаються статевим шляхом.

Хламідіоз може протікати безсимптомно, проте її наслідки можуть найсерйознішими як для чоловіків, так і для жінок, прихводячи до безпліддя.

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