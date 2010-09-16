У кожної доброї господині на кухні є часник, але не всі люблять його вживати через різкий запах. Цілющі властивості часнику вражають, він допомагає вирішити найрізноманітніші проблеми, що виникають із здоров`ям, починаючи від підвищення апетиту, і до профілактики недуг серця і судинної системи, а також проблем, пов`язаних зі шлунком.

Зокрема при захворюваннях шлунка і кишечнику, а також при запальних процесах жовчного міхура допомагає простий рецепт. Кожен день протягом трьох тижнів вам необхідно з`їдати до трьох разів на день один або два зубчики часнику, причому жувати їх треба протягом хоча б двох хвилин.

Але, мабуть, всю свою силу часник проявляє при лікуванні грипу та ГРВІ, а також для їх профілактики. Якщо ви будете дотримуватися хоча б одного з рецептів, то в період простудних і вірусних інфекцій будете мати відмінний захист проти цих недуг.

Рецепт 1. Візьміть два або три зубчики часнику і натріть на дрібній тертці. Отриману масу необхідно змішати один до одного з медом. Далі слід перелити в емальований посуд. Нагрівати цілющу суміш необхідно, приблизно, до сорока градусів на водяній бані. Коли суміш буде готова, її переливають в скляну тару і ставлять на зберігання в холодильник. Такий засіб готують, коли є необхідність проводити профілактичні дії проти грипу і ГРВІ. Профілактичний засіб слід приймати близько семи днів по чайній ложці до двох разів на день.

Рецепт 2. Візьміть 100 грамів часнику і гарненько подрібніть його. Отриману кашку слід викласти на невелике блюдце і близько чверті години необхідно інтенсивно вдихати запах від часнику. В осінньо-зимовий період проводити такі інгаляції лікарі рекомендують щодня - так ви зможете захистити себе від зараження на грип та ГРВІ. Але якщо ви все ж таки не змогли уникнути зараження, то таку інгаляцію рекомендується поєднувати разом з тим лікуванням, яке призначив лікар.

www.gen.su