Зелений чай - проти надмірної маси тіла

Ви безуспішно намагаєтеся позбутися зайвих кілограмамів? Ми вам розповімо про чайну дієту з Японії, що допомагає втрачати вагу поступово.

Вона розрахована на два тижні, а її основне правило полягає в тому, що вам необхідно буде випивати по одному літру зеленого чаю протягом дня.

А от від перекусів між основними прийомами їжі слід відмовитися.

Що ж стосується овочів, то у раціоні на час дієти немає місця помідорам, а з фруктів доведеться відмовитися від винограду і бананів.

Вчені, які займаються питаннями вивчення впливу зеленого чаю на організм у разі ожиріння, зробили однозначні висновки про те, що зелений японський чай корисніший чорного.

Вчені стверджують, що для бажаючих розпрощатися із зайвою вагою, зелений чай підходить як не можна краще, а все тому, що в ньому міститься цілий комплекс біологічно активних речовин, здатних частково блокувати вироблення такого ферменту як амілаза, яка несе відповідальність за розщеплення крохмалю.

Тобто, при чайній дієті створюється ефект, схожий з тим, який досягається при дотриманні низьковуглеводної дієти, при якій з раціону виключається картопля, хлібобулочні вироби та інші продукти.

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