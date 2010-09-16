Хлорована вода в басейнах виявилася канцерогенною

Іспанські учені виявили, що хлорована вода в басейнах може викликати пошкодження ДНК людських клітин і, як наслідок, приводити до розвитку раку, повідомляє AFP.

Співробітники Центру досліджень епідеміології навколишнього середовища (CREAL) і Лікарні Дель Марі в Барселоні вивчили вплив побічних продуктів дезінфекції води (ППД) на організм людини. ППД утворюються при реакції хлора з органічними речовинами, присутніми у воді спочатку або тими, що виділяються плавцем з потом, частинками шкіри і сечею. Основними з них є похідні трихлорметану.

У ході експерименту 49 здорових дорослих добровольця плавали в басейні протягом 40 хвилин, після чого їм провели ряд аналізів. Виявилось, що після контакту з ППД у плавців підвищувалася кількість мікроядер в лімфоцитах крові і біомаркерів мутацій в сечі, пов`язаних з підвищеним ризиком раку.

Крім того, в крові добровольців визначався ріст вмісту секретоглобіну CC16, що свідчить про підвищення проникності легеневого епітелію і, отже, пошкодження дихальних шляхів.

Один з керівників CREAL Маноліс Когевінас (Manolis Kogevinas) відзначив, що своїм дослідженням учені хотіли б не понизити популярність плавання, але вказати на необхідність перегляду дезінфекційних стандартів.

medportal.ru