Кальмари захищають серце

Західні фахівці у галузі дієтології в ході дослідження прийшли до висновку, що вживання м`яса кальмарів, багатого калієм, може стати хорошим захистом від хвороб серця.

Масштабні спостереження за раціоном добровольців засвідчили той факт, що регулярне вживання кальмарів живить організм калієм.

Медики нагадують, що калій необхідний людині для нормального функціонування серця. Завдяки калію серце людини б`ється рівно, передає vrach.tv.

Також вживання кальмарів допомагає людині позбавитися підвищеної набряклості і підвищеного артеріального тиску, відзначають фахівці.

focus.ua