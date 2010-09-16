Учені навчилися читати думки людини

Здійснено науковий прорив - в цьому упевнені представники Університету Юти. Їм вдалося з 90-процентною точністю прочитати слова людини, які вона вимовляє подумки.

Учені розшифровували сигнали мозку людини і перевели їх в звичайні слова. Поки що набір слів обмежений, але найближчим часом дослідники планують удосконалити технологію.

Був проведений експеримент з добровольцями, страждаючими важкими формами епілепсії. На поверхню відділів головного мозку, що відповідають за мову, помістили мікроелектроди, які перетворювали думки в слова.

Доцент кафедри біоінженерії Бредлі Грегер упевнений, що це відкриття здатне дати надію паралізованим пацієнтам, які не можуть говорити.

Клінічні випробування будуть проведені тільки через декілька років. Проте це не заважає фахівцям вже зараз називати своє відкриття науковим проривом.

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