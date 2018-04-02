5 правил осіннього раціону

Що і як їсти восени, щоб не мерзнути, захиститися від сезонних вірусів і при цьому не набрати зайву вагу. Більше овочів і фруктів Зараз актуальніше, як ніколи, зробити акцент на рослинній їжі. Овочі і фрукти, зібрані з літніх грядок і напоєні сонцем, містять зараз максимальну кількість вітамінів і корисних речовин.

Салати будуть особливо цінні, якщо ви заправите їх нерафінованою рослинною олією. Їжте овочеві супи, а також тушковані овочі як гарнір до м`яса і риби. Фрукти краще їсти до 18 годин, щоб уникнути відчуття тяжкості і здуття живота перед сном. Пийте свіжовичавлені соки.

Лікарі рекомендують восени влаштовувати два фруктово-овочеві дні в тиждень, коли потрібно відмовитися від м`ясних і молочних продуктів. Це дозволить підвищити імунітет напередодні зими.

Не відмовляємося від жирів Жири – основне джерело теплової енергії, необхідної для життєдіяльності людського організму. І в холодну пору року без жирної їжі ніяк не обійтися. Ви ж не хочете цілими днями мерзнути!

А щоб підступні жири не позначилися на фігурі, їжте жирну їжу з розумом: віддайте перевагу рибі, а не м`ясу, рослинній олії, а не салу.

Абсолютно не нашкодить шматочок вершкового масла на сніданок – так ви одержите порцію тепла, вітамінів A, В, D, кальцію і фосфору.

І ще: беремо приклад з білок – запасаємося горіхами і насіннячками і додаємо їх в улюблені страви.

Не забуваємо про картоплю

Якщо влітку можна було спокійно відмовитися від цього нашого «другого хліба», то зараз прийшов час про нього пригадати. Страви з картоплі дуже ситні за рахунок високої енергетичної цінності, а значить, про руки і ноги, які мерзнуть, можна забути.

Крім того, бульби багаті різноманітними мікро- і макроелементами, вітамінами, нікотиновою і пантотеновою кислотою, а ще містять особливі регулятори обміну жирів і холестерину. Будь-яка страва з картоплі не обтяжує шлунково-кишковий тракт, навпаки, відбувається нормалізація роботи кишечника за рахунок клітковини і пектину.

Отже, картопля не тільки надовго вгамує голод, але ще і сприятиме вашому схудненню. Найздоровіший варіант – картопля в мундирі, без котлет і кетчупу!

Солодке – помірно Восени наша психіка стає більш уразливою через відсутність сонця і зниження рівня серотоніну.

Настрій на нулі, тягне на торти і шоколад. Щоб в боротьбі з примхами природи не перетворитися на ром-бабу, їмо тільки чорний гіркий шоколад, запасаємося сухофруктами, замість еклера для перекушування беремо яблуко або терту моркву.

До речі, кухоль гарячого какао на сніданок (нехай навіть з цукром) – один з найвідповідніших вранішніх напоїв на найближчі півроку: і тепло, і солодко, і поживно.

Більше гарячого Щоб не переживати почуття холоду, протягом всього дня робимо наголос на гарячі страви. Обов`язково їжте супи: існуюча думка про те, що вони сприяють зайвій вазі, не відповідає дійсності.

Дієтичні правила першої страви такі: менше жирного м`яса і солі, більше овочів, замість майонезу – сметана.

Як гаряче пиття відмінно підійдуть трав`яний чай, компоти, підігрітий яблучний сік, настій шипшини і т.д. А ось з прийомом кави перестаратися не варто, адже кофеїн сприяє накопиченню зайвих кілограмів.

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