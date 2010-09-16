У Великій Британії незаконно торгували спермою

У Великобританії почався перший судовий процес над організаторами компанії, яка незаконно торгувала донорською спермою. За даними слідства, незаконний бізнес приніс звинуваченим 250 тисяч фунтів стерлінгів, пише The Daily Telegraph.

Компанія, що продавала донорську сперму через інтернет, якийсь час називалася Sperm Direct Limited, потім була перейменована в First4Fertility. Клієнткам надавалася можливість самостійно вибрати одного з анонімних донорів, дані яких розміщувалися на сайті компанії. Після цього сперма доставлялася кур`єром за вказаною заявницею адресою.Реєстрація на сайті коштувала 80 фунтів, донорський матеріал з доставкою – 450 фунтів.

Обвинуваченим інкримінуються два випадки продажу донорської сперми, які вдалося довести слідству.

medportal.ru