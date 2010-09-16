Через сидіння за столом можна захворіти

Посиденьки на дивані або за робочим столом відбирають у нас роки життя, пише The Independent, посилаючись на думку експертів з раку, захворювань серця і ожиріння. Вони закликають відомства охорони здоров`я внести відповідні рекомендації.

Справа не тільки в тому, що, як вказує лікар Алпа Петел з Американського товариства по боротьбі з раком, "сидіння є однією з найпасивніших дій"; як з`ясувалося в результаті низки нещодавніх досліджень, "тривале сидіння приносить вам шкоду незалежно від того, чим ви займаєтеся решту часу. Можете бігати по годині кожного ранку, але якщо залишок дня ви проводите сидячи за столом або на дивані, ви підвищуєте свої шанси захворіти низкою небезпечних захворювань ", - запевняє автор статті Х`ю Уілсон.

Про це свідчать, наприклад, результати 13-річного спостереження за 123 тис. добровольців, опубліковані в American Journal of Epidemiology. У тих жінок, які сиділи більше 6 годин на день, ймовірність померти в зазначений період виявилася на 37% вище, ніж у тих, хто проводив в положенні сидячи менше 3 годин на день. Стосовно до чоловіків цей показник склав 18%. The Independent підкреслює, що подібні висновки були отримані і під час інших досліджень.

"З`ясовується, що ефект від сидіння незалежний від інших факторів ризику. Це не означає, що фізична активність і підтягнутість не приносять користі. Але ця користь не має відношення до сидіння. Наприклад, і куріння, і ожиріння шкідливі, але незалежні один від одного: палити шкідливо як у тому випадку, якщо ви страждаєте ожирінням, так і при нормальному вазі ", - пояснив професор Пітер Катцмарцик з Центру біомедичних досліджень імені Пеннінгтон в місті Батон-Руж (Луїзіана).

У чому конкретно полягає шкода від сидіння, поки залишається до кінця не ясним, проте є припущення, що воно призводить до "вельми грунтовних змін у обміні речовин". Причому для того, щоб вони настали, достатньо "лише одного дня довгого сидіння", стверджує Катцмарцик. Але є найпростіші способи пом`якшити найгірші наслідки" такого способу життя: час від часу вставати з-за столу, потягатись , в обідню перерву здійснювати прогулянки.

ami-tass.ru