У кого перетворюються дівчатка із «синдромом принцеси». Роз'яснює психолог

"Синдром принцеси", що розвивається у багатьох маленьких дівчаток під впливом мультфільмів та казок, - привід для занепокоєння батьків. Таку думку висловила психолог Джин Твендж на сторінках книги "Епідемія нарцисизму: життя у століття постійних вимог".

Зароджується цей синдром досить непомітно: під захоплені "ахи" та "охи" батьків і друзів маленькі дівчатка отримують у подарунок книги та відеофільми про Попелюшку, Білосніжку, Сплячої красуні, Русалочці та інших казкових персонажів, а також одяг та біжутерію, в яких вони відчувають себе "справжніми принцесами". Проблема в тому, зазначає психолог, що в міру дорослішання у багатьох зберігається постійна потреба в обожнюванні з боку оточуючих і тяга до безмірних витрат.

Постійне бажання "отримувати все найкраще" обертається не тільки серйозними фінансовими проблемами, а й напруженими відносинами з близькими - той, хто страждає "синдромом принцеси", споглядає на інших людей зверхньо. "Якщо дівчинка вважає себе принцесою, то це зовсім не означає, що її батьки виконують в її уяві ролі короля і королеви, - відзначає Твендж. - Найімовірніше, батькам відводиться роль вірнопідданих".

На думку автора дослідження, саме велелюбні батьки насамперед сприяють виникненню "синдрому принцеси". Свою роль відіграють й інші чинники: укорінений в суспільстві культ знаменитостей, а також порівняно доступні для дівчаток і молодих дівчат гроші на кишенькові витрати.

Як вважає Джин Твендж, існують три досить явні ознаки, за якими можна визначити наявність у дівчат "синдрому принцеси", - це надмірно підкреслена жіночність, тверде переконання дівчини в тому, що вона "абсолютно унікальна", і постійне прагнення продемонструвати, що саме за нею має залишатися останнє слово. "Коли дівчинці 15 років і навколишні їй навіюють, що вона виглядає "як принцеса ", це недобрий сигнал, - вважає Твендж. - Виникає питання, коли ж вона подорослішає і відмовиться від дитячих мрій. Та й нерозумно представляти себе в такому віці принцесою, знаючи, що нею ніколи не стати. То навіщо ж зволікати з поверненням до реальності? ".

На питання про те, як же протидіяти "синдрому принцеси", психолог дає радикальну рекомендацію: не допускати умов, за яких він може виникнути і розпочати хоча б з того, щоб не купувати дівчаткам такий одяг і прикраси, в яких вони виглядають як "маленькі принцеси ".

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