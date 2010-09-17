Три ефективні рецепти проти випадання волосся

Випадання волосся - проблема, здатна зіпсувати життя і настрій будь-якій жінці. Причини такої проблеми можуть бути різні, і кожен окремий випадок вимагає особливого лікування, тому важливо проконсультуватися у трихолога. Але крім медикаментозних методів лікування випадіння волосся, можна доповнити комплексний вплив на волосся і за допомогою рецептів на основі лікарських рослин.

Рецепт 1. Для приготування цього засобу вам знадобиться п`ятдесят грамів коренів морозника. Рослину заливають оцетом в обсязі 200 мілілітрів. Суміш накривають кришкою і кип`ятять доти, поки об`єм рідини в посуді не зменшитися вдвічі. Коли відвар охолоне, його проціджують.

Тепер необхідно приготувати настій з коренів алтеї. Візьміть 25 грамів коренів, і залийте їх холодною водою в обсязі 250 мілілітрів. Суміш накривають кришкою і залишають на годину. Після цього настій процідіть через марлю.

Щоб приготувати лосьйон для волосся вам необхідно змішати два відвари. Коли засіб буде готовий, його рекомендується щовечора втирати у коріння волосся, поки не будуть помітні результати.

Рецепт 2. Візьміть ложку меду, соку алое і часникового соку. Дані інгредієнти поміщають в скляну тару і добре перемішують. Даний склад рекомендується зберігати в холодильнику. Тепер перед миттям голови необхідно брати ложку отриманої суміші і додати в нього жовток. Все перемішується і наноситься на шкіру голови, при цьому роблять масаж шкіри кінчиками пальців. Голову покривають целофановим пакетом, голову укутують теплим рушником.

Через сорок хвилин волосся миють шампунем і обполіскують травами - змішати ромашку, хвощ і кропиву, потім три ложки суміші залити крутим окропом і залишити на півгодини.

Рецепт 3. Візьміть три ложки кори дуба і залийте літром окропу, а потім кип`ятіть близько чверті години. Процідивши відвар, миють волосся раз на три дні до повного позбавлення від проблеми.

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