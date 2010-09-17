Броколі - універсальний засіб від артриту

Учені запускають новий проект, щоб досліджувати переваги броколі в справі боротьби з остеоартритом. Первинне дослідження, проведене в Університеті Східної Англії, виявило сполуку під назвою сульфорафан. Вона блокує ензими, які викликають руйнування суглобів при остеоартриті.

До речі, раніше вчені вже присвоювали броколі протиракові властивості. Проте дане дослідження вперше зосереджене на зв`язку броколі з суглобами. Учені збираються з`ясувати, як сульфорафан діє, щоб уповільнити або запобігти розвитку остеоартриту.

Дослідження стане підготовчою стадією перед першими випробуваннями революційної харчової терапії на добровольцях. Вживання в їжу броколі – достатня міра, щоб підтримувати високий рівень сульфорафана в крові, але ученим належить з`ясувати, чи вистачить цієї кількості для ефективного лікування.

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