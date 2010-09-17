Нічні жахи - рання ознака страшної хвороби

Іспанські вчені виявили, що літні люди, яким часто сняться жахи, мають підвищений ризик розвитку паркінсонізму і одного з видів старечого недоумства, пише The Daily Telegraph.

У дослідженні співробітників неврологічного відділення Лікарняної клініки в Барселоні взяли участь 43 пацієнта старше 60 років з підтвердженим діагнозом розлади швидкої фази сну. Такі розлади проявляються постійними барвистими жахами, мимовільними рухами і зойками уві сні.

З`ясувалося, що протягом 2,5 року з моменту встановлення діагнозу у 30 відсотків учасників розвинулося нейродегенеративне захворювання. У більшості випадків це був паркінсонізм, також спостерігалася деменція з тільцями Леві (другий за частотою різновид старечого недоумства після хвороби Альцгеймера).

Таким чином, зазначені розлади сну (парасомніі) можуть бути ранньою ознакою нейродегенеративних захворювань, вважає дослідна група Алекса Іранці (Alex Iranzo) у звіті, опублікованому в журналі Lancet Neurology.

Ця робота тісно перегукується з нещодавнім дослідженням, проведеним в американській Клініці Мейо, яке показало, що розлад поведінки у фазі швидкого сну може передвіщати розвиток хвороби Паркінсона, деменції з тільцями Леві або полісистемним дегенерації за 50 років до їхнього розвитку.

medportal.ru