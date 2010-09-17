Поліомієліт може повернутися до країн Європи?

Спалах поліомієліту в Таджикистані, зареєстрований навесні і влітку 2010 року, різко підвищила ймовірність появи нових осередків цієї інфекції в інших країнах Європейського регіону ВООЗ. Про це заявив глава регіональної комісії з сертифікації вільних від поліомієліту територій Девід Селісбері на 60-й сесії Європейського бюро ВООЗ в Москві.

За оцінками регіональної комісії, в даний час в зоні найбільшого ризику щодо поліомієліту, крім Таджикистану, перебувають 7 держав регіону: Узбекистан, Україна, Грузія, Туреччина, Боснія і Герцеговина, Чорногорія і Мальта.

Ризик повернення поліомієліту пов`язаний з низьким рівнем вакцинації, а також імовірністю завезення захворювання з регіонів, де як і раніше зберігаються осередки інфекції - Індії, Афганістану і Центральної Африки.

Подальше збереження статусу вільної від поліомієліту зони за Європейським регіоном вимагає термінових заходів щодо підвищення ефективності вакцинальних кампаній і посилення моніторингу за випадками гострого млявого паралічу серед дітей, заявив Селесбері. Він особливо підкреслив проблему недостатнього охоплення вакцинацією дітей в Україні.

Спалах поліомієліту в Таджикистані був зареєстрований ВООЗ у квітні 2010 року. З моменту початку спалаху в середньоазіатській республіці було зафіксовано понад 700 випадків гострого млявого паралічу у дітей, у тому числі 456 лабораторно підтверджених випадків поліомієліту. Кілька завезених випадків інфекції були виявлені в Росії і в Узбекистані.

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