Як доглядати за волоссям, що січеться

Волосся, що січеться, з`являється після частої хімічної завивки і фарбування, використання лужного мила і гарячого фену, постійного контакту з гострим гребінцем і сильного вигорання на сонці і морському вітрі, – всі ці чинники ведуть до пересушування волосся, втрати вологи.

Народна медицина радить лікувати волосся, що січеться, теплими компресами, що проводяться 2 рази на місяць перед миттям волосся.

У шкіру голови втирають реп`яхову або будь-яку рослинну злегка підігріту олію. Обгорнули голову целофаном, а потім теплим махровим рушником. За годину волосся промиваємо шампунем і прополіскуємо трохи підкисленою лимонним соком водою.

Для обполіскування волосся, що січеться, можна використовувати і настої липи, м`яти перцевої, ромашки аптечної і листя берези.

Як маска для волосся, що січеться, підійде також наступний рецепт: ретельно розмішати 1 жовток з соняшниковою (оливковою) олією, медом, коньяком – всі компоненти беруться по 1 чайній ложці.

Можна втирати в шкіру голови тепле кисле молоко, потім надіти шапочку. Через півгодини ще раз втерти кисле молоко і вимити голову м`яким шампунем.

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