20 тисяч грн - для 5-річного хлопчика, хворого на рак!

Богдан хворіє з початку 2009 року. У нього – пухлина позачеревної порожнини. В Києві після року лікування його списали як безперспективного. В Москві – дали шанс на одужання. Зробили операцію, пересадку кісткового мозку. Перед випискою Богдан пройшов обстеження, яке показало залишкові метастази в кістках скелету. Сподівалися, що вони зникнуть після курсу лікувальних препаратів. Але перевірка в червні показала наявність метастаз. Продовжили лікування. Тепер – знову потрібне обстеження в Москві. Поїздка дуже важлива – вона визначить подальшу долю хлопчика. На поїздку і обстеження потрібні 20 000 гривень.

Батьки звертаються до всіх небайдужих людей допомогти їм зібрати ці гроші!

Допоможіть Богдану – він з усіх сил бореться за життя!

Телефон мами Олени - +38 068 172 60 45

Реквізити для надання допомоги:

Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601

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