20 тисяч грн - для 5-річного хлопчика, хворого на рак!
З усіх сил бореться за життя
Богдан хворіє з початку 2009 року. У нього – пухлина позачеревної порожнини. В Києві після року лікування його списали як безперспективного. В Москві – дали шанс на одужання. Зробили операцію, пересадку кісткового мозку. Перед випискою Богдан пройшов обстеження, яке показало залишкові метастази в кістках скелету. Сподівалися, що вони зникнуть після курсу лікувальних препаратів. Але перевірка в червні показала наявність метастаз. Продовжили лікування. Тепер – знову потрібне обстеження в Москві. Поїздка дуже важлива – вона визначить подальшу долю хлопчика. На поїздку і обстеження потрібні 20 000 гривень.
Батьки звертаються до всіх небайдужих людей допомогти їм зібрати ці гроші!
Допоможіть Богдану – він з усіх сил бореться за життя!
Телефон мами Олени - +38 068 172 60 45
Реквізити для надання допомоги:
Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601
МФО 315405
ЗКПО 22772795
для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк
Отримувач: Шиндер А.М.