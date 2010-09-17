Яке знеболювальне збільшує ризик інсульту

Популярний протизапальний і знеболюючий препарат "Вольтарен" збільшує ризик інсульту, показало восьмилітнє дослідження данських учених з госпіталю при Університеті Гентофт.

У зв`язку з цим австралійське Управління по терапевтичних товарах заявило про те, що здійснюватиме пильний контроль за даним препаратом, як і за іншими, такими, що містять диклофенак і ібупрофен. Тобто ймовірність введення заборони на реалізацію "Вольтарену" більш ніж реальна.

Власне, данське дослідження, що включало дані 2,5 мільйонів данців, виявило збільшення ризику інсульту на 86%. Професор Девід Генрі з Університету в Ньюкаслі упевнений: "Вольтарен" - застарілий, токсичний препарат, про який варто забути. Є безпечніші альтернативи, якими слід скористатися.

newsland.ru