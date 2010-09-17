Стати гарною за півгодини

Використовуючи нескладні рекомендації цієї статті, ви можете легко стати молодшою і привабливішою буквально за півгодини.

1. Протріть шкіру поживним кремом (або молоком, розбавленим наполовину рослинною олією, краще оливковою), якщо шкіра суха. Якщо шкіра жирна - лосьйоном.

2. Зваріть картоплину середньої величини, очистіть її від шкірки, розімніть виделкою і додайте одну чайну ложку оливкової олії, або сметани. Цю маску в теплому вигляді накладіть під очі на нижні повіки і біля зовнішніх куточків очей, а також навколо рота на 20 хвилин. Паралельно з цим, на верхні повіки на 20 хвилин покладіть два тампони, змочені прохолодним настоєм ромашки або заваркою чаю, що остигнула. Закрийте очі і полежте 20 хвилин, розслабившись. Добре підкласти під ноги велику подушку - це підсилить кровообіг до голови, тим самим поліпшивши зовнішній вигляд обличчя. Потім зніміть тампони, змийте маску з картоплі прохолодною водою і покладіть на нижні повіки тонкий шар живильного крему.

3. Освіжіть шкіру обличчя і шиї і позбавтеся чорних вугрових крапок і розширених пор так: змішайте з однією столовою ложкою мильної води 1/2 чайної ложки харчової соди і 1/2 чайної ложки дрібної куховарської солі. Змочіть 3%- ним розчином перекису водню марлю, обгорніть нею палець, і втирайте даним тампоном цю суміш круговими рухами в місця з чорними крапками. Вмивайтеся через 2-3 хвилини теплою, а потім холодною кип`яченою водою.

4. Після цього приготуйте дріжджову маску: для жирної шкіри - одну столову ложку дріжджів розвести 3%-ним розчином перекису водню до консистенції сметани, для сухої - рослинною олією, для нормальної шкіри - молоком. Нанесіть маску на обличчя ватяним тампоном на 10-15 хвилин. Якщо під час дії маски відчуєте паління на обличчі - зніміть її раніше. Потім змийте теплою водою, а після цього - холодною. Якщо у вас суха шкіра - змивайте маску настоєм ромашки, водою, розбавленою молоком і нанесіть живильний крем. Дріжджова маска повна вітамінів групи В і дуже поживна для шкіри. Після її застосування шкіра стає м`якою, підвищується її тонус, поліпшується колір обличчя, посилюється кровообіг і обмінні процеси шкіри, звужуються пори і зменшується в`ялість.

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