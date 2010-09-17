Найтравматичніший вид спорту для дітей

Американські діти і підлітки у віці від 5 до 19 років все частіше страждають через різні травми внаслідок гри у баскетбол, показав 11-річний огляд Національної дитячої лікарні / США /. Згідно з результатами дослідження, за цей період зафіксовано понад 4 млн. травм, пов`язаних з баскетболом. Середня кількість подібних травм на рік, як і раніше досить висока і становить понад 375 тисяч. Травми головного мозку - найбільш поширені; їхні показники зросли на 70% з 1997 року. Кількість спортивних травм внаслідок баскетболу подвоїлася для хлопчиків і зросла втричі серед дівчаток. При цьому, багато юних спортсменів самостійно не могли розпізнати симптоми струсу мозку і не повідомляли про них своїм тренерам та інструкторів.

Баскетбол стає причиною і розтягувань, і деформацій нижніх кінцівок у 30% випадків, особливо гомілковостопного суглоба / 24%%, а також переломів і дислокацій верхніх кінцівок / 15% /, зокрема у ділянці пальців. Підлітки у віці від 15 до 19 років частіше отримують розтягнення м`язів, а діти 5-10 років - "заробляють" діагноз травми головного мозку. Хлопчики також частіше отримують порізи, переломи і вивихи, а мозкові травми і ушкодження колінного суглоба частіше зустрічаються серед дівчаток. Баскетбол є дуже популярним видом спорту в Америці і, як з`ясувалося, найтравматичнішим для неповнолітніх гравців, переконані педіатри.

ami-tass.ru