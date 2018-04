8 нових суперпродуктів для чудового здоров'я

Продукти, багаті на антиоксиданти, підвищують імунітет і знижують ризик виникнення раку і серцево-судинних захворювань. Про корисні властивості, наприклад, чорниці, горіхів і червоного вина відомо давно. Вчені пропонують нові "суперпродукти".

1. Паста з цілісного зерна

Містить в 3 рази більше антиоксидантів, ніж інші види пасти, виявив Джо Вінсон з колегами. "Дослідження епідеміологів показують, що споживання цільнозернових продуктів знижує ризик серцево-судинних захворювань, - говорить Вінсон. - Ми думали, що причина в клітковині, яка знижує рівень холестерину, але найімовірніше річ у регулюючому ефекті поліфенолу на артеріальний тиск".

2. Попкорн

"У попкорні у 4 рази більше поліфенолів, ніж у середньому у фруктах, - говорить Вінсон. - Особливо багатий ними попкорн домашнього приготування. Ми самі дуже здивувалися цьому відкриттю".

3. Яйця

Багаті на антиоксидант лютеїн, який захищає очі від хвороб сітківки (дегенерації макули) і помутніння кришталика (катаракта). Хоча в деяких продуктах, наприклад, шпинаті, його концентрація набагато вище, учені з центру харчування і старіння людини імені Жана Майера в університеті Тафтс при Міністерстві сільського господарства США з`ясували, що лютеїн з жовтків засвоюється організмом набагато краще, ніж зі шпинату, можливо, через холестерин, що у низ міститься. "Хоча в одному яйці лише 5% від тої кількості лютеїну, який міститься в ¼ чашки шпинату, в першому випадку він засвоюється в 3 рази ефективніше", - коментує співавтор дослідження Елізабет Джонсон.

4. Квасоля

Марк Брік разом з командою вчених з університету штату Колорадо виявили, що найбільшою концентрацією поліфенолів і біофлавоноїдів може похвалитися дрібна червона квасоля. Трохи менше її у чорній і темно-червоній квасолі. А в цілому, темні сорти квасолі містять втричі більше корисних антиоксидантів, ніж світлі.

5. Йогурт

Склянка натурального йогурту зниженої жирності містить принаймні 25% денної норми рибофлавіну - як чашка вареного шпинату. Хоча сам по собі рибофлавін (вітамін B) не є антиоксидантом, він стимулює активність останніх. Так, без нього антиоксидант глутатіон, який вже є у клітинах, не здатний руйнувати шкідливі вільні радикали. Це, у свою чергу, здатне призвести до серцево-судинних захворювань і раку.

6. Рапсова олія

"Вона багата на альфатокоферол", - пояснює Марет Трабер з інституту Лінуса Паулінга при державному університеті Орегону. Альфатокоферол - це один з восьми антиоксидантів у вітаміні E. При цьому приблизно одна третина жінок недоотримує його норму, твердять дослідники. Фахівці закликають чергувати рапсову олію з традиційною оливковою.

7. Натуральне молоко

Органічне молоко багате на антиоксиданти, включаючи вітамін E і каротиноїди, такі як бета-каротин і лютеїн, говорить Джилліан Батлер, співавтор недавнього британського дослідження. Результати, які опубліковані в Journal of the Science of Food and Agriculture, говорять про те, що молоко, отримане від корів, що харчуються натуральними кормами і травою, містить на 40-50% більше антиоксидантів, ніж отримане на комбікормах.

8. Природні підсолоджувачі

Середній американець щодня з`їдає 130 г рафінованого цукру. Якщо намагатися якомога більше замінювати солодощі на натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кленовий сироп і патока, то ви отримаєте кількість антиоксидантів аналогічну порції горіхів або ягід. До такого висновку прийшли дослідники з технічного університету Вірджинії, результат їх досліджень опубліковано в Journal of the American Dietetic Association. Що стосується меду, то, на думку вчених, рівень поліфенолів у гречаному у 8 разів перевершує їх кількість у конюшинового.

Infox.ru