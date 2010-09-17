Як лікує колір

Від осінньої депресії страждає кожен п`ятий на Землі. Жінки удвічі частіші за чоловіків. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров`я.

"Похмура осінь погіршує наш фізичний і емоційний стан. Один із способів його поліпшити — кольоротерапія. — стверджує психолог Марія Бурдукало. — Червоний колір підвищує кров`яний тиск, прискорює дихання, додає нам упевненості, спонукає до творчості. Він є найемоційніше насиченим. Його перш за все фіксує сітківка ока. Але цей колір також провокує агресію, тому в одязі його краще використовувати в деталях. Восени доречними будуть червоні намиста, шарфик, сумочка. Поставте на стіл червону чашку, квіти."

Жовтий колір активізує діяльність ендокринної і травної систем. Він бадьорить, настроює на розмову, зосереджує увагу. Якщо жовтого дуже багато, людина відчуває стурбованість, страх, невпевненість. Не варто сполучати жовтий з чорним. Це сприймають як попередження про небезпеку.

Якщо запланували щось неймовірне, надягайте оранжеве. Це колір віри в себе і готовності до будь-яких поворотів в житті.

Зелений — заспокоює, дає надію. Знижує очний і кров`яний тиск, покращує слух. Недаремно хірурги носять зелені халати. Вони говорять, цей колір здатний зменшувати біль і навіть зупиняти кров.

У одязі синіх відтінків добре спати і ходити на роботу. Але не займатися спортом. Такий колір покращує розумову діяльність, проте не фізичну.

Тим, хто планує схуднути, варто їсти з синього або блакитного посуду. Апетит буде менший, відзначає психолог.

А найголовніше восени — не захоплюватися темними фарбами.

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