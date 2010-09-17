У Нью-Йорку заборонять курити

Курці поступово стають вигнанцями в усьому світі. У багатьох країнах діє заборона на куріння в громадських місцях - в ресторанах і кафе. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що має намір продовжити боротьбу з курця і заборонити куріння в усіх парках і на площах міста. Заборона буде стосуватися і міських пляжів.

Свою ініціатіву Блумберг пояснив турботою про нью-йоркців. Плюс заборона допоможе позбавитися від сміття в громадських місцях - курці не будуть забруднювати парки, площі і пляжі недопалками.

Планується, що штраф за куріння у невстановлених місцях складе 50 доларів. При цьому передбачається, що палити, як і раніше буде можна на вулицях і тротуарах.

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