Як зробити губи молодими і пружними

Рекомендуємо спробувати природні засоби для догляду за губами, ефект від яких не поступається найдорожчим косметичним препаратам. У статті - декілька практичних порад з підвищення пружності губ і шкіри навколо них.

Якщо ви не хочете або не маєте можливості застосовувати дорогу косметику для губ, можете спробувати рідні засоби, ефект від яких не поступається найдорожчим препаратам.

Так, для додання губам м`якості і еластичності з давніх пір використовується рослинна олія (краще оливкова), її також можна застосовувати як основу під помаду або як очищаючий засіб.

Сухі і обвітрені губи змащуйте соком огірка, олією обліпихи або медом.

Свіжість і молодість губам дає регулярне використання лимонного соку як тонік після очищення або пілінгу.

Використовуйте маски для губ:

* по одній чайній ложці морквяного соку і сиру, змішаних з двома чайними ложками вершків;

* чайна ложка вершкового масла, змішана з половиною тертого яблука;

* компрес з настою ромашки аптечної.

Гліцерин підсилює сухість губ, тому прагніть не застосовувати креми і помади, у складі яких вказаний цей компонент.

До такого якісного зволоження і живлення губ варто додати щоденний масаж губ. І будуть Ваші губки найсоковитішими, пружними і бажаними.

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