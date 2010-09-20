Озброєна жінка відкрила стрілянину в лікарні - загинули люди

Кілька людей загинули в лікарні на півдні Німеччини, після того, як озброєна жінка відкрила стрілянину в одній із палат.

Як передає агентство Рейтер з посиланням на місцеву владу, інцидент стався в неділю в муніципальній лікарні міста Леррах (Loerrach).

В результаті стрілянини кілька осіб також дістали поранення. Точна кількість загиблих і поранених поки не відома.