Озброєна жінка відкрила стрілянину в лікарні - загинули люди

08:58, 20 вересня 2010
Зарубіжні новини
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На півдні Німеччини

Кілька людей загинули в лікарні на півдні Німеччини, після того, як озброєна жінка відкрила стрілянину в одній із палат.

Як передає агентство Рейтер з посиланням на місцеву владу, інцидент стався в неділю в муніципальній лікарні міста Леррах (Loerrach).

В результаті стрілянини кілька осіб також дістали поранення. Точна кількість загиблих і поранених поки не відома.

 

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