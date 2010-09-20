Краса приводить до депресій

Краса вважається подарунком долі і квитком в щасливе майбутнє. Але виявляється, зовнішня привабливість може принести своєму власникові немало проблем.

Особливо це стосується підлітків. Учені встановили, що красиві підлітки набагато частіше за своїх однолітків страждають від депресій. Це було виявлено в ході дослідження, проведеного голландськими ученими з університету Радбуга.

В ході дослідження були ретельно проаналізовані дані про 230 тінейджерів. Їх вік складав від 13 до 15 років. Учені спеціально підбирали підлітків з різними типами зовнішності. Вони прийшли до висновку, що зовні привабливі підлітки більше за інших схильні до страждань і депресій.

Дослідники пояснюють цей факт таким чином. З раннього віку ті, що оточують, орієнтують таких дітей неправильним чином. Красиві підлітки рано усвідомлюють свою перевагу перед іншими. Це розвиває в них гординю і пихатість і не сприяє встановленню хороших відносин з однолітками. Крім того, дорослі часто покладають на таких дітей величезні надії. Їх очікування завищені, і діти починають випробовувати колосальний стрес. Вони бояться, що не зможуть відповідати цим планам і здійснити мрії батьків. Це погіршує їх моральний стан і приводить до депресії.

medikforum.ru