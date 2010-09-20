Жінки гірше переносять критику - дослідження

Жінки частіше, ніж чоловіки, невпевнені в собі. Вони гірше переносять критику й сильніше страждають від страху перед можливою невдачею. Такі дані отримані в результаті дослідження, проведеного Товариством із вивчення споживчого попиту (Gfk) у Нюрнберзі, передає Deutsche Welle. Так, приблизно кожна п`ята жінка (20,1%) повідомила, що боїться можливого провалу, тоді як серед чоловіків таких 14,4%. Крім того, 27,1% жінок і 22,8% чоловіків часто замислюються над тим, що про них думають інші. Водночас болісно реагують на критику третина жінок (33%) жінок і тільки 23,7% чоловіків. У дослідженні взяли участь майже 2 тис. людей, старших 14 років.

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