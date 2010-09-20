Француз з ампутованими руками і ногами за 14 год переплив Ла-Манш

Французу, який пережив ампутацію рук і ніг внаслідок ураження електричним струмом, вдалося перепливти Ла-Манш.

42-річний Філіпп КРУАЗОН використовував ласти, прикріплені до протезів. Він проплив від англійського портового міста Фолкстон у графстві Кент до мису Грі-Не на французькому березі, повідомляє радіо «Свобода».

Француз розраховував подолати 34 кілометри у воді за добу, але йому вдалося це зробити за 14 годин.