Хто народиться - дівчинка чи хлопчик, залежить від вас самих

Як повідомила газета "Дейлі мейл", на думку голландських вчених з університету Маастрихта, якщо майбутня мама припинить ласувати бананами, то на світ у неї з`явиться обов`язково дівчинка. Комбінація продуктів, а ще певний час для зачаття, вважають дослідники, визначає стать майбутньої дитини. Якщо хочете дівчинку, то нехай матусі утримуються від вживання продуктів, багатих на натрій і калій. А також уникайте оливок, бекону, копченого лососю, креветок, рису з прянощами, хліба і кондитерських виробів.

Щоб народити дівчинку вчені радять їсти продукти зі значним вмістом кальцію і магнію. Наприклад, йогурти, тверді сири, консервований лосось, шпинат, мигдаль, ревінь, вівсянку, брокколі та цитрусові. Магнію багато у горіхах, злаках і бобах. Правильно харчуватися повинні тільки матері, що втім і цілком логічно.

Такі рекомендації вчені з Маастрихта зважилися оприлюднити після п`ятирічних досліджень за участю 172 мешканок Західної Європи у віці від 23 до 42 років. Всі вони раніше народили хлопчиків, але мріяли про дівчаток. Дослідники порадили завагітніти знову, але до того сісти на спеціальну дієту і з`їдати щодня по фунту молочних продуктів. А ще включити до раціону хліб, овочі, фрукти, м`ясо, рис і пасту. Не всі з жінок витримали таке меню, але у 80 відсотків, що впоралися із завданням, народилися дівчатка. Повний же успіх гарантовано, коли правильну дієту жінки підкріплюють відповідної частотою сексуальних контактів зі своїми партнерами.

ami-tass.ru