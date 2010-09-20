Фізична активність покращує пам'ять дітей

Рухомі ігри не тільки добре впливають на фізичний стан дітей, але і покращують їх пам`ять. Дослідники з Університету Ілінойса (США) оцінили фізичну підготовку 49 девяти- і десятирічних дітей, вимірюючи ефективність використання ними кисню під час бігу на біговій доріжці, а також вивчили мозок учасників за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), повідомляє "Компьюлента".

Аналіз МРТ-знімків показав, що у випробовуваних з хорошою фізичною підготовкою об`єм гіпокампу був на 12% більшим щодо загального розміру мозку, ніж у менш тренованих ровесників. Крім того, виявилося, що фізично розвинені діти краще справлялися з тестами на запам’ятовування. Подальше вивчення підтвердило: чим більше гіпокамп, тим легше дитина справлялася із завданнями на запам`ятовування і поєднання різних типів інформації.

Таким чином, виходить, що фізична активність робить серйозний вплив на розвиток дитячого мозку.

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