У курортній Ніцці - випадки захворювання лихоманкою Денге

У французькому місті-курорті Ніцца виявлено другий за тиждень випадок захворювання лихоманкою денге, повідомив телеканал Ел-Сьо-І. Перший інфікований небезпечним тропічним вірусом був зареєстрований п`ять днів тому.

В обох випадках мова йде про автохтонну форму захворювання - тобто вражені ним були інфіковані на території континентальної Франції. Раніше виявлялися лише ті особи, які підхопили вірус в її заморських володіннях і переїжджали потім на територію метрополії.

Незалежні медичні експерти попереджали, що на південному-сході країни склалася небезпечна ситуація, позаяк вірус переніс (разом з товарами і вантажами з тропічних країн) комар з роду "аедес", що є єдиним переносником захворювання.

В даний час ще 15 чоловік у Ніцці поміщені в карантин з підозрою на захворювання лихоманкою Денге. У кварталі і на прилеглих площах міста проводиться хімічна обробка з метою знищення комарів та їхніх личинок.

Захворювання перебігає з високою температурою і сильними болями в суглобах, а в гострій формі - і з менінгітом. Геморагічна форма є смертельною.

Надзвичайно масштабна епідемія Денге охопила цього року французькі володіння Мартініка і Гваделупа. Там були інфіковані близько сотні тисяч людей, 18 з них померли. З 2005 року інтенсивність розповсюдження захворювання в цьому регіоні з невідомих причин зростає.

Специфічних засобів лікування лихоманки Денге не існує. В даний час Франція терміново розробляє вакцину, яка буде готова до застосування лише в 2015 році.

ami-tass.ru