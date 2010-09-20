Проблеми з печінкою: як допомогти?

Кожна третя доросла людина має проблеми з печінкою. Симптоми легко розпізнати: гіркота в роті, злегка жовті білки очей, біль при натисненні у ділянці правого підребер`я, іноді збільшення розміру печінки. За наявності цих симптомів, печінка потребує особливого догляду.

Допомогти печінці можна за допомогою дієти, вегетаріанства. У раціоні повинні бути усюдисуща морква, капуста, буряк, помідори, гарбуз, кабачки, огірки, петрушка, кріп. Також печінка не буде проти сиру, молока, кефіру, йогурту і яєць.

Але найбільш цінним для печінки є мед. Його можна їсти по чайній ложці 2 рази на день. Дуже корисно займатися лікувальною гімнастикою вранці, щоб очистити печінку: «велосипед», «ножиці», стрибки. Такі прості вправи допоможуть усунути застійні явища в печінці.

«Не любить» печінка мариновані продукти, гостре, копчене, жирне м`ясо, кислий виноград, алкоголь, міцну каву без молока, а також переїдання.

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