Маска з кавуна для шкіри обличчя

У косметиці використовується сік і м`якоть плодів кавуна.

1.У морозилці заморозити сік кавуна. Шматочком одержаного льоду протирати шкіру обличчя по масажних лініях. Особливо хороший ефект дає протирання замороженим соком кавуна з додаванням екстракту елеутерокока або женьшеня. Сік залишити на обличчі (не витираючи) на 15-20 хвилин, потім змити холодною водою, а шкіру змастити живильним кремом. Протирання замороженим соком тонізує і освіжає будь-яку шкіру.

2.Протирання ватяним тампоном, змоченим соком кавуна, або просто скибочкою добре тонізує суху шкіру, що втратила пружність.

3.Для зволоження шкіри можна приготувати наступний лосьйон: м`якоть кавуна розтерти, дати постояти 1-2 години, після чого вичавити сік. 400 мл соку змішати із столовою ложкою меду і додати чайну ложку солі. Після її розчинення суміш процідити і додати 200 мл горілки. Одержаним лосьйоном протирати чисту шкіру, залишивши (не витираючи) на 1-2 години. Приготований лосьйон при зберіганні в холодильнику може використовуватися довгий час (до року).

4.Лосьйон, приготований з рівних частин кавунового і персикового соків, служить для протирання при будь-якому типі шкіри.

maski.likar.info