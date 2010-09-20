Чим вгамувати голод після фітнесу?

Дослідники з Університету Мічігану (США) у своїй науковій роботі описали вплив поєднання фізичних вправ і продуктів харчування на обмін речовин.

Зокрема, учені відповіли, що після занять фітнесом краще вживати помірну кількість їжі, в якій міститься мінімальна кількість вуглеводів. Дослідження показали, що після фізичних навантажень їжа з пониженим вмістом вуглеводів підвищує чутливість до інсуліну, завдяки чому спрощується засвоюваність цукру з крові і відбувається його швидке накопичення в м`язах і інших тканинах для подальшої підтримки енергії організму.

Високий вміст вуглеводів у їжі після фізичного навантаження навпаки викликає резистентність до інсуліну, чутливість порушується, внаслідок чого значно підвищується ризик розвитку захворювань серця, а також цукрового діабету 2 типу, причому це відноситься не тільки до людей із зайвою вагою або ожирінням.

likar.info