Четвер цього тижня - найгірший день у році для здоров'я астматиків

Четвер цього тижня може стати найгіршим днем у році для астматиків - як зафіксували лікарі, на 20-ті числа вересня припадає в три рази більше смертельних випадків від астми і в чотири рази більше госпіталізацій через загострення захворювання. Найчастіше загострення симптомів астми відбувається саме 23 вересня - більше, ніж у будь-який інший день року, стверджують клініцисти. Цей день, за словами американських медиків, має найбільші рівні госпіталізацій та смертей від астми - явище, відоме як "епідемія вересневої астми".

Від 60 до 90 відсотків пацієнтів мають алергічні компоненти хвороби, і контакт з такими алергенами подразнює дихальні шляхи, викликаючи спазми і приступи задухи. У вересні алергени, такі, як листова цвіль та пилок амброзії, є особливо поширеними. Крім того, повернувшись до школи, діти-астматики піддаються широкому спектру алергенів і вірусів, яких їм, можливо, вдавалося уникати влітку, включаючи шерсть домашніх тварин на одязі однокласників і високі показники пилу в класах.

Фахівці компанії Medical, Regulatory, and Quality for Phadia рекомендують своєчасно пройти індивідуальний тест на алергени, щоб згодом уникати контакту з ними. Алергени всередині приміщень, наприклад, домашні пилові кліщі або шерсть від домашніх тварин, легше контролювати, ніж алергени на відкритому повітрі, такі, як пилок дерев. Переконайтеся, що ви і ваша дитина має всі необхідні ліки від нападів астми, в тому числі швидкий інгалятор, який треба тримати під рукою в будь-який час.

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