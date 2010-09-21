Молоко допомагає худнути

Кальцій і вітамін D, що містяться в молоці, допомагають позбавитися зайвої ваги. До такого висновку прийшли ізраїльські учені в ході дворічного дослідження, результати якого опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition.

Організатори експерименту з`ясували, що дорослі, які пили молоко більше за інших (близько двох склянок в день) і мали найвищі рівні вітаміну D в організмі, за два роки втратили більше ваги (майже 5,5 кг), ніж ті, хто пив його мало або зовсім не пив.

Учені виявили також, що кожні додаткові три чверті склянки молока пов`язані з втратою зайвих 4,5 кг за півроку.

У дослідженні взяли участь більш як 300 огрядних або перебуваючих в групі ризику чоловіків і жінок у віці від 40 до 65 років. Протягом двох років вони сиділи на знежиреній, середземноморській або низьковуглеводній дієті. Незалежно від типу дієти учені виявили найбільші втрати ваги в учасників, які п`ють молоко.

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