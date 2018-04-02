Як запобігти "шкільним хворобам"

Шкільні роки - час чудовий, але не безтурботний. Учбовий процес - велике навантаження на організм дитини, і з атестатом зрілості учень одержує оберемок хвороб. Які недуги чекають наших чад за дверима храмів знань, і як їм запобігти?

На жаль, хронічні захворювання реєструються у 90% російських школярів. Відхилення в здоров`ї у дітей 7-17 років з вини освітніх перевантажень, порушень умов навчання, режиму харчування і стресу носять визначення «шкільні хвороби». Проте до лікування краще не доводити.

Око за знання. Медична статистика вказує, що перший ворог учнів середніх шкіл - зниження зору. Найчастіше дитячі очі страждають від короткозорості (міопія), коли дитина погано бачить удалину. Згідно підрахункам, «окуляри для далечіні» носить кожен п`ятий учень молодших класів і майже половина старшокласників. Рідше у дітей розвивається далекозорість (коли очі погано бачать поблизу), а також астигматизм, - специфічне пониження зору. Благодатний грунт для розладів зору - тривала зорова робота на близькій відстані: читання, письмо, креслення, робота за монітором.

На жаль, падінню зору у школярів рідко вдається запобігти. Проте мінімізувати збиток можливо. Кращим методом профілактики медики вважають правильну організацію робочого місця в комплексі з правильним тренуванням і відпочинком. Книги і зошити повинні знаходитися не ближче ніж за 30 см від очей. Велика роль відводиться освітленню. Згідно санітарно-гігієнічних вимог, кожен шкільний клас зобов`язаний мати великі вікна. Ідеально, якщо дитина сидить біля вікна, коли природне світло падає зліва, а в темний час доби приміщення повинне освітлюватися люмінесцентними лампами. На перервах рекомендується давати очам відпочинок, а, прийшовши додому, не можна кидатися робити уроки або дивитися телевізор. Краще всього прогулятися.

Окрім цього, батьки повинні пояснити дітям користь тренування м`язів очей за допомогою простих вправ:

* Кілька разів з силою зажмурити, а потім розплющити очі.

* Обертати очима спочатку за годинниковою, а потім проти годинникової стрілки.

* Сфокусувати зір на віддаленому предметі, після чого близько до очей піднести палець і сфокусувати зір на ньому.

* Кілька разів подивитися вгору, вниз, ліворуч, праворуч.

Зарядку для очних м`язів варто робити регулярно протягом дня, а при скаргах дитини на втому очей, відчуття різі або піску в них потрібно звертатися до офтальмолога.

Живота не щадивши свого... Остання всеросійська диспансеризація школярів показала, що у учнів середніх шкіл поширені хвороби шлунково-кишкового тракту, особливо гастрит, - запалення слизистої шлунку з характерними болями. Причини - порушення режиму харчування, зниження імунітету і стреси. В умовах російських шкіл графік їди часто буває незручний. Наприклад, молодшому школяру, який повинен їсти 4-5 разів на день, пропонується обід, коли він ще ситий після сніданку. При цьому до кінця учбового дня малюк встигає зголодніти знову, але терпить до приходу додому. Краща профілактика гастриту - добросовісне постачання вашого чада «кишеньковими обідами»: яблука, сирки, йогурт, низькокалорійні бутерброди, - і тоді шлунку вистачить сили дочекатися повноцінної трапези на маминій кухні.

Удар в спину. Порушення постави - наслідок тривалого сидіння за партою у 8 з 10 школярів. Щоб переконатися в цьому, досить поглянути на дітей в шкільному коридорі: майже всі сутуляться, стирчать лопатки, опущені плечі. Причини сутулості зрозумілі: учні не стежать за правильною посадкою за партою, а вчителі не встигають їх обсмикувати. Звична згорбленість закріплюється важким ранцем за плечима і втомою ніжних м`язів дитячої спини.

Як індивідуальна профілактика хороші вправи з гімнастичною палицею, яку потрібно притиснути руками до спини у ділянці лопаток і робити вправи:

* Ходьба по кімнаті на носочках, п`ятах, внутрішній і зовнішній поверхнях стоп.

* Присідання.

* Нахили управо і вліво.

* Повороти управо і вліво.

* Нахили вперед.

Ефективні вправи з вантажем на голові. На тім`я кладеться невеликий мішечок з піском, який потрібно утримувати під час ходьби по кімнаті і присідань.

Залізні нерви. Не варто думати, що «школа - не робота, хвилюватися нічого». Навчання - це стрес, і психологи відзначають, що половина російських школярів страждають різними формами неврозів. Для розладів нервової системи характерні тривога, неспокій, напруженість і неспокійний сон. Причини: великі навантаження, невідповідність академічним вимогам і хронічне недосипання. Легкий невроз важливо відмітити «у зародку», - поки він не переріс в серйозні психічні розлади. Вам слід бути тактовними з дитиною, прислухатися до її проблем, не перенавантажувати, не перебільшувати значущість шкільних оцінок. Створіть комфортне емоційне середовище дому і стежте за режимом дня. Не варто дозволяти школяру довго «розслаблятися» перед телеекраном або за комп`ютерними іграми, особливо перед сном.

Краще докладіть зусиль, щоб захопити дитину якимсь видом спорту, танцями, підберіть разом таке хобі, яке дозволяло б скидати стрес, задовольняти потребу в спілкуванні, змаганні і попутно зміцнювало б її здоров`я. А також цінуйте і бережіть психологічний спокій вашого чада, і тоді воно покине стіни школи з багажем знань, а не хвороб.

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