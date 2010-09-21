Пиття води не позбавляє від зморшок

Довгий час панувало твердження, що для красивої, чистої, здорової шкіри треба випивати по вісім склянок води в день. Медики не упевнені в цілющій силі води, підкреслюючи, що вона здатна лише відновити водний баланс організму в цілому.

Отже, в ході раніше проведеного тестування жінок-добровольців просили випивати по півтора літри води в день протягом восьми тижнів, при цьому, не зраджуючи своїм звичкам. Хтось пив звичайну питну воду, а хтось мінеральну воду з Озерного краю на північному заході Англії. У останній міститься саліцин, що одержується з кори верби, і що перетворюється в процесі метаболізму в саліцилову кислоту. Це хімічну сполуку нерідко можна зустріти в продуктах краси, що рятують від прищів.

Вживання води має мало загального з рівнем зволоженості шкіри. Єдине, що підтримує зволоження шкіри – це зовнішній шар шкіри, виступаючи в ролі бар`єру. Якщо він працює нормальним чином і не має яких-небудь пошкоджень, то і волога не покидатиме шкіру. Тому зовнішнє зволоження ефективніше в порівнянні з внутрішнім.

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