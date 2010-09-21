У Греції затримана банда торговців яйцеклітинами

У ході сумісної операції болгарських і грецьких правоохоронних органів було затримано сім осіб, підозрюваних в незаконній торгівлі донорськими яйцеклітинами, повідомляє болгарське ІА "Фокус". Членів злочинної групи також підозрюють в торгівлі людьми і примушенні до заняття проституцією.

47-річного грецького хірурга затримали в клініці, коли він збирався провести забір яйцеклітин у 23-річної румунки. Окрім нього, було арештовано п`ять громадян Болгарії і 37-річну румунку, яка свого часу стала нелегальним донором яйцеклітин, а згодом обманним шляхом доставила в розпорядження злочинців як мінімум шість своїх співвітчизниць.

У які країни поставлялися незаконно здобуті яйцеклітини, не повідомляється.

Якщо суд визнає затриманих винними, їм загрожує тюремний висновок строком від 10 до 20 років.

medportal.ru