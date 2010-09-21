Чотирирічні діти розуміють іронію

Результати нового дослідження, проведеного в Університеті Монреаля, дозволяють стверджувати, що діти здатні розуміти і використовувати іронію вже у віці чотирьох років. Дослідження, опубліковане в журналі "British Journal of Developmental Psychology", може змінити підхід до спілкування батьків з дітьми.

Дослідження коментує його провідний автор Стефані Олександр: "Попередні дослідження дійшли висновку, що іронія дітьми не розпізнається до 8 або навіть 10 років, але більшість цих досліджень проводилося в лабораторних умовах і фокусувалося на сарказмі. Ми ж дослідили дітей у сім`ях і враховували чотири типи непрямої комунікації: гіперболу, евфемізми, сарказм і риторичні питання ".

Дослідження показало, що діти розуміли як мінімум одне іронічне зауваження, зроблене одним з батьків. І хоча повноцінно розуміти подібні повідомлення діти могли лише до шести років, деякі форми іронії (гіперболу) вони розуміли вже у чотири роки. У 22 з 39 сімей, які взяли участь у дослідженні, діти краще всього розуміли сарказм.

Гіперболи і сарказм найчастіше використовувалися при позитивній взаємодії з дітьми, а евфемізми і риторичні запитання найчастіше використовувалися в конфліктних ситуаціях. Крім того, матері та батьки по-різному використовували іронію. Матері частіше використовували риторичні запитання, а батьки - сарказм.

Дослідження було спонсорувало Радою Канади з соціальних наук і гуманітарних досліджень (SSHRC).

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