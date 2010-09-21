Цибуля омолоджує мозок

Японські фахівці стверджують, що активні і легко засвоювані організмом сполуки сірки, що містяться в цибулі очищають мозок, таким чином уповільнюючи його старіння.

За словами учених, потрапляючи з кров`ю в мозок, сполуки сірки омолоджують його клітини і стимулюють їх роботу. Результатом стає відновлення пам`яті, а також підвищена сприйнятливість позитивних емоцій, передає vrach.tv.

Фахівці рекомендують вживати розтерту в кашку цибулю з медом у пропорції 1:1. Засіб допомагає людям похилого віку, схильним до склерозу.

focus.ua