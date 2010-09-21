Підвищити репродуктивну здатність допоможе звіробій

Австралійські фахівці з`ясували, що регулярне вживання звіробою знімає втому і підвищує сексуальне збудження .

У дослідженні, проведеному ученими з Сіднея, взяли участь декілька сотень добровольців жіночої статі, яким було запропоновано регулярно впродовж всього терміну експерименту вживати відвар із звіробою.

Більшість жінок, що взяли участь в експерименті, заявили, що після вживання звіробою у них зник стан тривоги і загальної пригніченості, передає vrach.tv.

Також, відзначають учені, регулярне вживання відварів із звіробою здатне підвищити рівень сексуального задоволення.

focus.ua