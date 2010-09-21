Підвищити репродуктивну здатність допоможе звіробій
14:05, 21 вересня 2010Зарубіжні новини
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Австралійські фахівці з`ясували
Австралійські фахівці з`ясували, що регулярне вживання звіробою знімає втому і підвищує сексуальне збудження .
У дослідженні, проведеному ученими з Сіднея, взяли участь декілька сотень добровольців жіночої статі, яким було запропоновано регулярно впродовж всього терміну експерименту вживати відвар із звіробою.
Більшість жінок, що взяли участь в експерименті, заявили, що після вживання звіробою у них зник стан тривоги і загальної пригніченості, передає vrach.tv.
Також, відзначають учені, регулярне вживання відварів із звіробою здатне підвищити рівень сексуального задоволення.
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