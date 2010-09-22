Чайки - небезпечне джерело інфекцій

Португальські учені стурбовані тим, що перелітні птахи можуть поширювати небезпечні інфекції. До такого висновку вони прийшли після того, як виявили у чайок бактерії, несприйнятливі до антибіотиків. Дослідники проаналізували 57 зразків посліду жовтоногої каспійської чайки Larus Cachinnans.

Виявилось, одна з десяти переносимих бактерій була резистентна по відношенню до поширеного антибіотика ванкоміцину. На думку учених, птахи можуть заражатися, поїдаючи відходи на смітнику. До речі, аналогічні резистентні бактерії були раніше знайдені у лисиць і вовків.

Керівник дослідження Гильбетро Ігреяс з Університету Траз-Уш-Монтес і Алту-Дорі так коментує відкриття: "Ми використовували нову техніку, щоб виявити максимальну кількість бактерійних білків, які пов`язані з резистентністю по відношенню до антибіотиків".

newsland.ru