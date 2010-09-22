Більш як 50% дешевих вин - фальсифікати

Експертиза вин, проведена ГУП "Московська якість", показала невтішні результати. Більше половини винної продукції в російських магазинах не відповідає держстандартам.

З 18 найменувань популярного алкогольного напою експерти забракували цілих 11. Під перевірку потрапили вина не дорожчі за 350 рублів.

- Наш моніторинг виявив близько 30% фальсифікату на ринку, - повідомив керівник експертизи Ігор Півоваров. - Це не означає, що це вино не можна пити. Просто якість його залишає бажати кращого. У багатьох випадках при його виробництві були використані фарбники і смакові добавки. У хорошому вині подібного бути не може.

Антирекордсменами за наслідками моніторингу виявилися вина з Італії і Болгарії. Відрізнилися в поганий бік іспанські і німецькі вина, а ось південноамериканські напої, перевірені "Московською якістю", опинилися серед найчистіших.

newsland.ru