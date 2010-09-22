Інтернет робить людину "гальмом"

Американський кібернетик Ніколас Карр стверджує, що тривалий пошук інформації в Інтернеті призводить до того, що глибинні зони мозку, відповідальні за інтелектуальну діяльність, починають працювати повільніше .

Заява Карра базується на його роботі з молодими фахівцями з корпорації Boeing і дослідженнях психофізіологів.

За словами фахівця, робота в Інтернеті розвиває центр ухвалення рішень і ділянку, що відповідає за короткострокову пам`ять. Центри в глибині мозку, сприяючі фундаментальним роздумам, при роботі з Інтернетом імпульсів не одержують, передає vrach.tv.

Надмірне інтернет-навантаження робить людину імпульсною, вона починає перекладати завдання, що вимагають серйозних аналітичних роздумів, на всесвітню павутину. А це знижує її кваліфікацію фахівця, відзначає учений.

focus.ua