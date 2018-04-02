«Нехороша» квартира: як її визначити і як в ній вижити

Відвіку відмічено, що є будинки, в яких у людей погіршується здоров`я. Чи то в гості зайшов — стало ніяково, чи то до бабусі на літо приїхав і занедужав, чи то і зовсім переїхав в нову квартиру і через два-три роки несподівано до онколога потрібно йти. У народі такі місця називали згубними, або чортовими. Зараз говорять — синдром хворих будівель.

ВИННЕ ПОВІТРЯ, ЯКИМ МИ ДИХАЄМО В КВАРТИРІ

Лікар-алерголог, член Європейської академії алергології і клінічної імунології Алла Олійник вважає, що зробити людину хворою може "неправильний" домашній мікроклімат. Якщо вдень на роботі все чудово, а удома починається чхання, «грипозний» стан, ломота в суглобах, безсоння, загальна слабкість і ця напасть триває тижнями, місяцями і роками, винуватцем може бути саме квартирний мікроклімат. За словами фахівця, повітря може бути хворим з кількох причин. По-перше, через пил: кімнати в будинку «провітрюються» гірше, ніж відкритий простір за вікном, а отже, і пилу в них накопичується в 4-6 разів більше. По-друге, через пересушість. У літній період ця проблема особливо актуальна для офісних приміщень, в яких використовуються кондиціонери. Кондиціонер має властивість «забирати» воду з повітря, знижуючи рівень вологості до неприпустимого рівня (20-30 % при нормі від 45 до 60%). І, по-третє, від занадто вологого повітря. Якщо білизна у будинку довго сушиться, шпалери відшаровуються, паркет коробиться, меблі розтріскуються, на стелях і на внутрішніх стінах виникають плями вогкості і дрібні крапельки конденсату, зелені або сині узори, чорні крапки, то в квартирі явно підвищена вологість.

ВИННІ ЕЛЕКТРИКА І ЕЛЕКТРОНІКА

Однією з причин погіршення самопочуття в домашніх умовах Сергій Кириченко, завідувач кафедри інформаційних технологій інституту екології людини, називає перенасиченість квартир електропобутовими приладами. За словами фахівця, холодильник, микрохвильовка, телевізор, мобілка, комп`ютер і інша побутова техніка, а також ретранслятори (антени операторів мобільного зв`язку, що стоять на дахах) випромінюють електромагнітні хвилі і т.з. торсіонні поля, які можуть викликати порушення здатності людини до сприйняття інформації, від якого у людини може наступити спазм судин, головний біль. Звичайно ж, всі ці недуги трапляються за умови, що людина довго — більше трьох-чотирьох годин — знаходитися в зоні дії випромінювача.

Тож потрібно прибрати від узголів`я електронний годинник і всілякі зарядки, бра з плафонами, оберненими донизу, — світло повинне бути направлене вгору. Не повинно бути в спальні і бази радіотелефону. Можна також поставити кактус перед монітором комп`ютера або телевізора, біля побутової техніки. Ця рослина має форму контура, що уловлює і заземляє невидимі хвилі, причому чим більше на рослині колючок, тим краще він діє. Але великою ефективністю він не володіє, оскільки нейтралізує тільки торс-поле, і то часткове — максимум на 50%.

ВИННІ ГЕОПАТОГЕННІ ЗОНИ НАД РОЗЛАМАМИ ЗЕМНОЇ КОРИ

На думку оператора біолокації, архітектора Ігоря Чудо, будинок може бути хворим, якщо стоїть в геопатогенній зоні — поверхні землі, що знаходиться над розломом тектонічних плит. В середньому геопатогенні зони займають до 40% всієї земної поверхні. За словами Анатолія Павленка, тривала багаторічна дія геопатогенних зон на організм приводить до поступового пониження імунітету у 90% людей і виникнення необоротних хвороб, у тому числі і обмінних, ендокринних і онкологічних. Ще є і дрібні лінії, що рівномірно покривають всю земну поверхню, — т.з. лінії Хартмана і Каррі. У місцях, де вони перетинаються, утворюються дуже небезпечні вертикальні потоки.

Що робити? Що робити? Щоб нейтралізувати дію геопатогенних зон найлегше уникати тривалого знаходження в них, грамотно розставивши меблі в квартирі. Головне, щоб на місця пробоїв не перебувало ліжко, крісло, стілець. Але гарантовано забезпечитися можна тільки переїхавши в чисте місце. Щоб перевірити, чи не геопатогенне воно, можна викликати тих же фахівців з біолокації, так зробити і самому, за допомогою рамки. Також перевірятися потрібно і взагалі перед вибором будь-якого нового житла або землі під забудову будинку. При виборі житла звертайте увагу і на матеріал, з якого воно зроблене. Краще за інші матеріали утримує різні випромінювання червона цегла, гірше — силікатна (сіра) цегла (крім того, вбирає вологу, через що служить джерелом вогкості) і зовсім слабко — залізобетон. Більш того, останній навіть здатний підсилювати вплив негативної енергії. Також небажано брати квартиру в будинках, під якими проходить метро.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua