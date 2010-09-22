Вчені навчилися спілкуватися з людьми-«овочами»

Звичайно це цинічно, але медики між собою називають «овочами» людей, що перебувають у так званому хронічному вегетативному стані. На відміну від коми у пацієнта очі відкриті, він може моргати ними, але на цьому все і закінчується, принаймні, у такого хворого ніяких ознак інтелектуальної або взагалі мозкової діяльності не спостерігається, він потребує постійного догляду. Однак, як свідчить наукова робота англійських вчених, у багатьох випадках свідомість такої людини жвава, і пацієнт чудово розуміє все, що відбувається навколо, але через ушкодження головного мозку (травма, інсульт тощо), він не здатний зовні реагувати. Але вчені навчилися розмовляти з такими хворими за допомогою читання електричних сигналів їх головного мозку.

Важливе для нейрофізіології дослідження провів британський професор Едріан Оуен (Adrian Owen) з Кембріджського університету (Cambridge University). За допомогою методу функціональної магнітно-резонансної томографії він встановив, що один з його пацієнтів, що знаходився в хронічному вегетативному стані, розумів запитання лікаря і міг відповідати на них «так» чи «ні», при цьому на томограма фіксувала зміни в різних ділянках мозку.

Однак використовувати метод функціональної магнітно-резонансної томографії для кожного спілкування з такими пацієнтами дуже дорого, і професор Оуен з успіхом використовував для подібного спілкування набагато дешевший метод електроенцефалографії.

«Я цілком допускаю, що років так через 10 після вдосконалення мого методу, такі хворі зможуть не тільки спілкуватися з оточуючими, а й керувати за допомогою сигналів мозку своїм інвалідним кріслом», - вважає професор Оуен.

health-ua.org