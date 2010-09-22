Який грип викликає неврологічні розлади

За даними дослідження, проведеного фахівцями Університету Юта (США), свинячий грип (A/H1N1) супроводжується набагато більшим числом неврологічних ускладнень, ніж сезонний грип. Ці висновки зроблені на підставі аналізу статистичних даних епідемії свинячого грипу 2009 року в США та публікувати в журналі «Annals of Neurology».

Серед ускладнень з боку нервової системи спостерігалися судоми, енцефалопатія, енцефаліт, міозит і міалгії, афазія (розлади мовлення), атаксія (втрата рівноваги), невропатія і синдром Гільона-Барре. Найбільш частими ускладненнями цього грипу були судоми і енцефалопатія, які вимагають тривалого лікування.

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